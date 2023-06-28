Умерла звезда "мыльных опер" Хоана Брито

Умерла звезда "мыльных опер" "Просто Мария", "Дикое сердце" и "Роза Гваделупе" Хоана Брито
Ушла из жизни мексиканская актриса кино, сериалов и т.н. теленовелл, артистка дубляжа и режиссер Хоана Брито.
Об этом сообщили только что в аккаунтах ANDA - Национальной ассоциации актеров. Причиной смерти 79-летней артистки стала почечная недостаточность. Впервые о серьезных проблемах со здоровьем Брито стало известно в прошлом году.
Хоана Брито Вителли родилась в 1944 году в Чиуауа, городе на севере страны. Получила степень в области режиссуры. Работала на озвучке и дубляже детских персонажей в кино, в аниме и диснеевских мультфильмах.
В ее экранном списке - масса значимых проектов, часть которых хорошо знакома нашему зрителю: Ракель в "Просто Марии", Альма в "Розе Гваделупе", "Волчье логово", "Девчонка", "Пепел и алмазы", "Дикое сердце", "Тереза", "Секс и другие секреты".