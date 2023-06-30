От "Курьера" до "Майора Грома": где снималась Анастасия Немоляева

Анастасия Немоляева - одна из тех актрис, слава к которым пришла в юном возрасте.

© Кадр из фильма "Курьер"

В день рождения артистки "Рамблер" вспоминает, в каких фильмах она сыграла, и рассказывает, чем занимается сейчас.

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Анастасия Немоляева родилась в артистической семье: папа - известный оператор, тетя - актриса Светлана Немоляева, дедушка - режиссер, бабушка -звукооператор. Первые роли в кино она сыграла в 11 лет, но бешенная популярность к ней пришла в 17 лет, после выхода фильма "Курьер" Карена Шахназарова, у которого она сыграла Катю Кузнецову, девочку из хорошей семьи, подружку главного героя. Кстати, фильм был отмечен специальным призом на Московском международном кинофестивале.

Следующей удачей стала роль Ляли в фильме "Интердевочка" Петра Тодоровского. ПОом она снова снималась у Шахназарова в фильме "Цареубийца", но роль была эпизодической.

Судьбоносным для Анастасии Немоляевой стал 1993 год. На съемках русско-японской картины "Сны о России" она познакомилась со своим будущим мужем - режиссером японского происхождения Вениамином Скальником. Кстати, на самом деле его звали Цутому Исудзима.

Они почти сразу поженились, в браке родилось трое дочерей - Софья, Евдокия и Ефросинья.

В 1999 году Анастасия Немоляева ушла из Театра на Малой Бронной. В кино она также давно не снималась. Вместе с мужем они начали развиваться совершенно в другой сфере. Сначала они реставрировали старинные шкафы, украшали их росписью, а затем занялись созданием мебели на заказ. Дела шли довольно успешно.

Хотя в 2006 и в 2011 годах Анастасия Немоляева снималась в фильме "Перегон" и сериале "Охотники за бриллиантами". А не так давно актриса появилась в роли второго плана в фильме "Майор Гром: Чумной Доктор".