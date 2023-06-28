Лиам Хемсворт читает «Ведьмака» и активно тренируется

Актер Лиам Хемсворт заменит Генри Кавилла в сериале «Ведьмак» только в четвертом сезоне, но уже активно готовится к роли Геральта. По словам Джои Бэти, который в шоу играет Лютика, Лиам с головой погрузился во вселенную «Ведьмака» — Хемсворт буквально «пожирает» книги знаменитого фэнтези-цикла, а еще у него плотный график тренировок.

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Я не думаю, что кто-то из нас в состоянии дать совет, как играть Геральта, но Лиам с головой ушёл в подготовку. Его тренировочный режим безумен, и он постоянно читает книги о Ведьмаке.

А Грэм Мактавиш, который играет в шоу графа Сигизмунда Дийкстра, отметил, что Лиам точно привнесёт в образ Геральта что-то уникальное и интересное.

В декабре прошлого года шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич заявила, что новый Геральт в исполнении Лиама вдохнёт в шоу новую жизнь.