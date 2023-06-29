Юлия Пересильд вместе с возлюбленным посетила премьеру «Библиотекаря» в Москве
Премьера сериала «Библиотекарь», снятого по мотивам романа Михаила Елизарова, прошла в Москве 28 июня. Среди гостей мероприятия была замечена актриса Юлия Пересильд.
Звезда фильма «Вызов» нарядилась в брючный костюм мандаринового цвета. Вместе с Пересильд на премьере присутствовал ее коллега и избранник Михаил Тройник.
Впервые пара появилась вместе в конце прошлого года. Сейчас артисты не скрывают своих чувств и смело обнимаются на камеру.
«Для меня важна ее поддержка», — признался Тройник.
Режиссером «Библиотекаря» стал Игорь Твердохлебов. Главная роль досталась 35-летнему актеру Никите Ефремову. Выход сериала запланирован на 29 июня.