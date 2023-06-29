Пересильд вместе с возлюбленным посетила премьеру «Библиотекаря»

Премьера сериала «Библиотекарь», снятого по мотивам романа Михаила Елизарова, прошла в Москве 28 июня. Среди гостей мероприятия была замечена актриса Юлия Пересильд.

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Звезда фильма «Вызов» нарядилась в брючный костюм мандаринового цвета. Вместе с Пересильд на премьере присутствовал ее коллега и избранник Михаил Тройник.

Впервые пара появилась вместе в конце прошлого года. Сейчас артисты не скрывают своих чувств и смело обнимаются на камеру.

«Для меня важна ее поддержка», — признался Тройник.