Звезда фильмов Marvel вступился за обвиняемого в насилии Мэйджорса

Актёр Энтони Маки прокомментировал уголовное дело против своего коллеги Джонатана Мэйджорса. Нынешний Капитан Америка в фильмах Marvel заявил, что вина артиста не доказана, поэтому обществу как минимум не следует делать преждевременные выводы о его проступках. Маки стал первым членом киновселенной Marvel, кто публично высказался о ситуации вокруг Мэйджорса.

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Ничего не доказано в отношении этого чувака. Ничего. Мы живём в стране, построенной на принципе «все невиновны, пока их вина не доказана». Это всё, что я могу сказать. Это безумие, до чего мы докатились как общество.

Джонатана Мэйджорса арестовали по подозрению в домогательствах и нападении на 30-летнюю женщину в конце марта. Сообщалось, что пострадавшая попала в больницу с небольшими повреждениями головы и шеи. Адвокаты отрицают все обвинения — в последние месяцы они собирали все сведения, чтобы доказать невиновность актёра. Большое судебное разбирательство пройдёт уже 3 августа.