Сотни актеров, включая Педро Паскаля и Хоакина Феникса готовы к забастовке
Более 300 американских актеров с помощью открытого письма Гильдии актеров обратились к руководству. В их числе Педро Паскаль из The Last of Us и Хоакин Феникс, известный в том числе по роли Джокера, пишет Deadline.
Актеры готовы к забастовке. Протест поддерживают Брендан Фрейзер, Дженнифер Лоуренс, Марк Руффало, Рами Малек. К ним присоединились Хоакин Феникс, Шарлиз Терон, Педро Паскаль, Оливия Уайлд, Юэн МакГрегор.
Артисты призывают руководство настоять на том, чтобы в новом соглашении с Ассоциацией продюсеров оно добилось улучшения условий работы, в том числе заработной платы. Решение зависит от итогов переговоров.
Ранее "Рамблер"рассказывал о самых масштабных забастовках в истории.
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