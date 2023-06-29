Звезда «Индианы Джонса» высказался о выходе киноленты

В мировой прокат 28-30 июня выходит пятая, заключительная часть приключенческого фильма про археолога-исследователя Индиану Джонса — «Индиана Джонс и колесо судьбы». К сожалению, картины не будет в официальном прокате в российских кинотеатрах из-за санкций. Звезда четвертой части киносаги Игорь Жижикин рассказал Daily Storm, что не пойдет на премьеру фильма в другой стране, так как занят работой в театре. Тем не менее актер посмотрит новую часть, если это получится сделать в России.

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«Так же, как и все, хотел бы посмотреть, но что я могу сделать?! Хочу посмотреть. Где получится — там и посмотрю», — заявил Игорь Жижикин.

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Daily Storm поинтересовался у актера, собирается ли он посмотреть премьеру заключительной части приключенческой саги в другой стране. «Я никуда не собираюсь. У меня в театре два спектакля, никуда отсюда не еду. У меня плотняком, работы много, хватает», — ответил он.

«Получится — где-нибудь посмотрю. Может, кто-то покажет. Нет — ну не посмотрю, чего такого, ничего, когда-нибудь посмотрю [позже]», — добавил Игорь Жижикин.

Одна из самых известных голливудских работ Игоря Жижикина — роль советского полковника Довченко в «Индиане Джонсе и Королевстве хрустального черепа». Довченко работал на агента КГБ Ирину Спалько, охотившуюся за главным артефактом картины — хрустальным черепом. Ее сыграла обладательница «Оскара» Кейт Бланшетт.

Персонаж Игоря Жижикина после погони в джунглях и драке с Индианой Джонсом (Харрисон Форд) был съеден муравьями-людоедами. Фильм «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» вышел в 2008 году и собрал в мировом прокате более 786 миллионов долларов, по оценке «Кинопоиска».

Жижикин рассказывал, что во время съемок драки Харрисон Форд сломал ему челюсть и потом долго извинялся за это. Российский актер работал на съемках с голливудским режиссером Стивеном Спилбергом. Жижикин говорил, что считает Спилберга гениальным, и отмечал, что тот научил его, как не подвергаться звездной болезни.

Последнюю, пятую часть саги впервые показали 18 мая на Каннском фестивале. Действие в картине происходит в 1969 году. Рассказывается о противостоянии Индианы Джонса и нацистов на фоне космической гонки США и СССР. СМИ отмечали, что в Каннах зрители были не очень довольны этой частью: по их мнению, она уступает предыдущим.

На премьере фильма об Индиане Джонсе 18 мая президент 76-го Каннского кинофестиваля Айрис Кноблох вручила Харрисону Форду почетную Золотую пальмовую ветвь за «жизненные достижения» и личный вклад в развитие киноиндустрии. Актер заявил, что для него это стало неожиданностью, и даже прослезился во время объявления награды.

Американского археолога Индиану Джонса, ищущего артефакты и борющегося со злом, придумал создатель «Звездных войн» Джордж Лукас. Первые три части киносаги вышли в 1980-х, четвертая — в 2008 году. Их режиссером был Стивен Спилберг. Лукас и Спилберг стали исполнительными продюсерами заключительной части, главного героя всегда играл Харрисон Форд.