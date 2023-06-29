Глава компании Mattel поругался с Робби на съемках «Барби»

Глава компании игрушек Mattel поругался с Марго Робби на съемках «Барби»
Между главой компании — производителя игрушек Mattel Ричардом Диксоном и актрисой Марго Робби и режиссером фильма Гретой Гервиг разразился настоящий скандал.
Причиной разногласий стала одна из сцен, в которой игрушечная продукция компании выставлена в негативном свете. CEO Mattel не понравилось, что это может отрицательно сказаться на репутации бренда.
У Робби было свое видение Барби, довольно стереотипное, но кинолента должна была бы показать, что не существует единственного способа быть Барби. Тогда Робби высказала нежелание снимать такой фильм.
Конкретную сцену, которая вызвала недовольство, не назвали, однако Диксон, Робби и Гервиг по итогу смогли договориться, так как актриса сыграла указанную сцену вживую перед Диксоном. После этого он убедился, что, в отличие от сценария, вживую эта сцена оказалась безобидной и не несет негативного воздействия на бренд, пишет Variety.