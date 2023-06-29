Глава компании Mattel поругался с Робби на съемках «Барби»

Между главой компании — производителя игрушек Mattel Ричардом Диксоном и актрисой Марго Робби и режиссером фильма Гретой Гервиг разразился настоящий скандал.

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Причиной разногласий стала одна из сцен, в которой игрушечная продукция компании выставлена в негативном свете. CEO Mattel не понравилось, что это может отрицательно сказаться на репутации бренда.

У Робби было свое видение Барби, довольно стереотипное, но кинолента должна была бы показать, что не существует единственного способа быть Барби. Тогда Робби высказала нежелание снимать такой фильм.