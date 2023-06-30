Звезда фильма «В отрыв!» перенесет операцию на распухшем интимном органе

45-летний актер, звезда сериала «Молокососы» и фильма «В отрыв!» Дэнни Дайер признался, что перенесет операцию на мошонке, которая из-за врожденного заболевания приобрела огромные размеры. О предстоящей операции на распухшем интимном органе он рассказал в беседе с актрисой Кэти Берк, которую цитирует The Sun.

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По словам Дайера, у него диагностировали гидроцеле — состояние, при котором жидкость скапливается в мошонке, из-за чего орган непропорционально увеличивается. Актер утверждает, что его мошонка росла с подросткового возраста, из-за чего пенис стал похож на «червяка на яблоке». «Иногда смотришь вниз на мошонку, и она выглядит, как маленькая человеческая голова с тонкими волосками на макушке, — посетовал он. — Надо с этим разобраться».

Актер также отметил, что во время процедуры уменьшения его мошонку якобы «вывернут наизнанку и взорвут». В действительности, как отмечает The Sun, лишнюю жидкость сливают через маленький разрез или с помощью шприца.