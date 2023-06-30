Актриса заявила, что не видит разницы между Голливудом и Болливудом

Индийская актриса заявила, что не видит никакой разницы между Голливудом и Болливудом
30-летняя Алия Бхатт, звезда Болливуда, только что дебютировавшая в "большом американском кино", поделилась своим взглядом на два кинопроизводства изнутри.
Отвечая на вопрос, есть ли принципиальная разница между Голливудом и Болливудом, Алия ответила, что, по ее мнению, нет.
"Съемочные площадки во всем мире по сути одинаковые - те же люди, то же отношение, тот же дух, те же цели. Да и истории: они хоть и разные, но работают на одни и те же ключевые моменты, призванные вызывать схожие эмоции - это все в конечном итоге и объединяет зрителей", - приводит слова звезды India Today.
Бхатт родилась в Бомбее. Муж - актер Ранбир Капур, отец - режиссер Махеш Бхатт, сестра - актриса Пуджа Бхатт, дядя - актер Мухеш Бхатт, кузены - актер Эмран Хашми и режиссер Мохит Сури. Играла в нашумевшем недавно боевике "RRR: Рядом ревёт революция".
Под голливудским дебютом девушки имеется в виду боевик "Каменное сердце" с Галь Гадот и Джейми Дорнаном. Его релиз состоится в начале августа.