Актриса заявила, что не видит разницы между Голливудом и Болливудом

"Съемочные площадки во всем мире по сути одинаковые - те же люди, то же отношение, тот же дух, те же цели. Да и истории: они хоть и разные, но работают на одни и те же ключевые моменты, призванные вызывать схожие эмоции - это все в конечном итоге и объединяет зрителей", - приводит слова звезды India Today.