Александра Ребенок рассказала, почему ее не узнают в метро

Актриса Александра Ребенок призналась в беседе с изданием Hello!, что люди часто не узнают ее в общественных местах.

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Ребенок объяснила, что она и ее кинообраз сильно отличаются друг от друга. Люди привыкли видеть ее с укладкой и красными губами, но в жизни она практически не пользуется макияжем.

«Если ты хочешь, ты можешь распушить хвост, и все тебя узнают. А если не хочешь, можешь даже в метро ехать в вагоне, на тебя будут в упор смотреть и не заметят», — поделилась артистка.