Марго Робби призывает идти на «Индиану Джонса 5» и «Оппенгеймера»

В начале недели Том Круз и режиссер Кристофер Маккуорри сделали совместные фото на фоне афиш грядущих летних блокбастеров — «Барби», «Оппенгеймера» и «Индианы Джонса и колесо судьбы». Оба кинодеятеля призвали зрителей сходить на каждую из этих новинок и поддержать тем самым весь кинематограф.

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Спустя несколько дней их поддержали исполнительница главной роли в «Барби» Марго Робби и режиссёр картины Грета Гервиг. Они сфотографировались с купленными билетами на «Миссию: невыполнима 7», «Оппенгеймера» и «Индиану Джонса и колесо судьбы».