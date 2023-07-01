Энтони Маки раскритиковал фильмы про «Гарри Поттера»

Звезда киновселенной Marvel Энтони Маки недоволен тем фактом, что в фильмах серии «Гарри Поттер» и «Властелин колец» Питера Джексона нет чернокожих актёров, который играли бы хоть каких-то центральных персонажей. Маки хочет, чтобы в современных фильмах и сериалах было больше расового разнообразия.

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У Гарри Поттера не было чёртовых чёрных друзей. Фродо прошёл всю вселенную и ни разу не встретил чёрного чувака. Я хочу увидеть Фродо в капюшоне, и если я когда-нибудь снимусь в шоу «Субботним вечером в прямом эфире», то там будет эта пародия.