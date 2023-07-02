Почему звезды "Секса в большом городе" ненавидели друг друга

Любой поклонник «Секса в большом городе» знает, какая крепкая дружба связывала главных героинь сериала. Однако в реальной жизни между двумя главными лицами шоу до сих пор настоящий конфликт. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

© Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Реальные отношения Сары Джессики Паркер и Ким Кэтролл сильно отличаются от экранных.

Видео дня

В то время как напряжение между женщинами нарастало в течение десятилетий, их вражда достигла точки кипения во время продолжения сериала, получившего названия "И просто так" ("And Just Like That").

Подробности конфликта до сих пор точно неизвестны, но мы можем проследить, как "нелюбовь" между актрисами выливалась в публичное пространство.

Истоки ссоры

Через четыре года после окончания сериала в сообщении Telegraph говорилось, что Паркер и Кэтролл поссорились из-за денег, когда Паркер получила титул исполнительного продюсера во втором сезоне, ее зарплат увеличилась до 300 000 долларов. Узнав об этом, Ким, по-видимому, пыталась договориться о более высокой зарплате для себя, но это не увенчалось успехом, поскольку другие ведущие актрисы «даже не сидели с ней во время еды» и ее не поддержали. В 2004 году Кэтролл не сидела с другими актрисами на церемонии вручения премии «Эмми», а на вопросы об этом ответила:

«Мы лучшие друзья? Нет. Мы профессиональные актрисы. У нас своя отдельная жизнь.

На съемках первого фильма «Секс в большом городе» ситуация не улучшилась, поскольку в статье 2009 года говорилось, что Паркер и Кэтролл больше не разговаривают. Однако позже они обе сказали в отдельных интервью, что вражды не существовало, и люди просто не хотели верить, что они поладили.

Позже Ким не согласилась сниматься в третьей части фильма по сериалу. Она сама объясняла, что просто не хотела этого. Однако по данным Daily Mail, она хотела, чтобы студия Warner Bros производила другие фильмы, которые она разрабатывала. Это было ее условием, на что студия не согласилась.

Ким отрицала это, но в эпизоде шоу Пирса Моргана в 2017 году она подтвердила, что не заинтересована в возвращении во франшизу. Она сказала:

«Мы никогда не были друзьями — мы были коллегами. И в некотором смысле это очень здорово, поскольку у вас есть четкая грань между вашей профессиональной и личной жизнью».

Затем Ким сказала, что, по ее мнению, Паркер могла бы быть к ней добрее.

Это был комментарий, с которого все началось. 65-летняя актриса также сказала, что ее решение не возвращаться во франшизу было связано не с высокими запросами, а скорее с «обоснованным решением» в ее жизни «закончить одну главу и начать другую».

Паркер объясняет, что она была «убита горем», услышав заявление Ким Кэтролл.

Позже Паркер сказала Энди Коэну в его шоу, что она была «убита горем» , услышав, как Кэтролл назвали их отношения рабочими.

«Меня это очень расстроило, потому что, знаешь, я не так вспоминаю наш опыт...

Это был профессиональный опыт, но он стал личным, потому что это были годы и годы нашей жизни», — добавил актер и дизайнер обуви.

Ким Кэтролл называет Сару Джессику «жестокой»

В феврале 2018 года Кэтролл поделилась в социальных сетях тем, что она действительно думает о Саре Джессике Паркер, которая выразила ей публичные соболезнования в связи со смертью брата Кэтролл.

«Моя мама спросила меня сегодня: «Когда эта Сара Джессика Паркер, эта лицемерка, оставит тебя в покое?». Это болезненное напоминание о том, насколько жестокой ты была тогда и сейчас. Позволь мне ОЧЕНЬ ясно выразиться. Ты не моя семья. Ты не мой друг. Поэтому я пишу сказать тебе в последний раз, чтобы ты прекратила использовать нашу трагедию, чтобы восстановить свой образ «хорошей девочки»...

Мне не нужна твоя любовь или поддержка в это трагическое время», — написала Кэтролл в ответ.

Заявление Паркер

В интервью журналу People в 2018 году Паркер заявила, что никогда не ссорилась с Кэтролл.