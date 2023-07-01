Почему толерантный Запад не готов к темнокожему Джеймсу Бонду

Нежелание британского темнокожего актера Идриса Эльбы играть в новой франшизе об агенте 007 связано не столько с проблемами расизма, сколько с ассоциативным восприятием Джеймса Бонда как светлокожего героя. Такое мнение выразила в беседе с «Вечерней Москвой» психолог Наталья Наумова.

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Она уточнила, что западное общество перегружено акцентами относительно расовых проблем. В последние годы этот вопрос настолько обострился, что даже начали ущемляться права светлокожих людей.

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"В какой-то момент произошел перевес в пользу темнокожей расы, и на этой почве тоже возникали жаркие споры и дискуссии. Ситуация с темнокожим Бондом — яркий тому пример. Но не так все однозначно", — сказала Наумова.

По ее мнению, есть ситуации, в которых западное прогрессивное общество не способно отказаться от привычных вещей. Так, Джеймс Бонд в восприятии многих — это белый мужчина-спецагент:

"По крайней мере, во всех первоисточниках он изображался именно так. И теперь перестроить данную систему крайне тяжело. Это с одной стороны".

С другой, как уточнила Наумова, мир кино пытается следовать трендам и не упускает шанса привлечь внимание к премьере любыми возможными способами.

"Создатели картины, понимая, что тема расы сегодня очень горячая и дискуссионная, специально могут ее педалировать. Это позволит привлечь как можно больше аудитории к просмотру ленты. А такой скандал — это отличная реклама. Ведь многих привлечет сама мысль о том, что у Бонда поменяется цвет кожи. Это интересно, но необычно", — продолжила собеседница «ВМ».

Однако если быть до конца честными, продолжила психолог, то проблема с якобы нежеланием видеть темнокожего агента в большей степени надуманная.

"В ассоциативном ряду большинства жителей планеты Бонд — это белый британец. И переиграть историю, которая годами складывалась, — дело рисковое и неблагодарное", — говорит она.

И сам актер Идрис Эльба тоже это понимает, поэтому не берет на себя ответственность становиться первым темнокожим агентом 007.