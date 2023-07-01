Сыгравшая Анну Болейн актриса Джоди Тернер-Смит снимется в «Троне 3»

Британская актриса Джоди Тернер-Смит, известная по главной роли в мини-сериале Netflix «Анна Болейн», а также фильмам «Белый шум» и «Убийство в Париже», присоединилась к актерском составу научно-фантастического боевика «Трон 3». Об этом пишет Deadline.

Также каст ленты пополнила американская актриса Грета Ли, снимавшаяся в сериалах «Жизни матрешки» и «Утреннее шоу». По имеющимся данным, она сыграет в триквеле «Трона» разработчицу видеоигр и технобаронессу, которая одержима защитой своей технологии.

Какая роль достанется Тернер-Смит, которую в 2024 году также можно будет увидеть в сериале «Аколит» по вселенной «Звездных войн», пока не разглашается.

Съемки фильма должны начаться 3 июля в Канаде. Когда «Трон 3» выйдет на экраны, пока не сообщается.