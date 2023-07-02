Звезда «Секса в большом городе» Паркер стесняется постельных сцен

Звезда сериала «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер призналась, что стеснялась участвовать в постельных сценах поэтому до съемок она обговаривала с режиссером границы дозволенного. Она отметила, что сценарий сериала был для нее по-настоящему захватывающий, но ее смущали постельные сцены — она стеснялась сниматься обнаженной.

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Она подчеркнула, что сразу же рассказала о своем смущении перед постельными сценами сценаристу проекта Даррену Стару. Он, в свою очередь, сказал, что ей не придется этого делать, если она не хочет.