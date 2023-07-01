Умерла "персидская Лидия Вертинская" актриса Фарима Фарджами
Скончалась Фарима Фарджами, одна из ведущих и самых красивых иранских актрис поколения. В ряде своих ролей Фарджами практически неотличима от ярчайшей Лидии Вертинской в "Королевстве кривых зеркал". Там, напомним, мать Анастасии и Марианны Вертинских сыграла злодейку Анидаг.
О смерти легенды передает сегодня Saba News. Фарджами ушла на 72-м году жизни после продолжительной болезни в госпитале в Тегеране, не выходя из комы. Два месяца назад артистка перенесла инсульт, после - второй. В коме Фарима провела последнюю неделю.
Фарима Фарджами родилась в Тегеране. Окончила факультет драматического искусства столичного университета, получив степень бакалавра. Снималась в фильмах, сериалах, не пренебрегала независимыми драмами. Лауреат ряда премий, в том числе "Хрустального Симорга" - национального аналога "Оскара".