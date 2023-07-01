Ходченкова предстала в образе известной злодейки из сказки

В России начались съёмки фильма по известной и всеми любимой книге «Волшебник Изумрудного города». Фотографию главной злодейки – ведьмы Бастинды – опубликовала в Сети Ксения Собчак.

Телеведущая раскрыла тайну: оказалось, что в роли Бастинды снимется Светлана Ходченкова. Актриса для роли ещё больше похудела, лишилась роскошных волос. Кроме того, у неё всего один глаз, второй прикрыт повязкой.

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Фильм «Волшебник Изумрудного города» покажут под Новый год, в 2024 году. Ксения Собчак уже сейчас задалась вопросом, какие же сборы будут.

Ходченкова подтвердила, что играет колдунью из любимой сказки. Она сама её боялась в детстве и испытала трепет, когда вживалась в своего персонажа. Актриса призналась, что у неё потрясающий костюм, она в гриме с трудом себя узнала.

«Как зритель с нетерпением жду выхода картины», - говорит Светлана Ходченкова.

Ура! Но сделать Тотошку джек-расселом - это жестокий мискаст, как по мне.

И здесь Ходченкова!

Боюсь, в фильме будут потрясать визуальной канализацией.

Любимейшая сказка моего детства, - радуются в Сети комментаторы.