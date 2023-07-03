Эзра Миллер назвал несправедливыми обвинения в домогательствах

Актер Эзра Миллер отверг все обвинения в домогательствах к подростку. Его слова цитирует Page Six.

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Артист заявил, что все обвинения, выдвинутые против него, — несправедливые. Он заверил, что никогда не домогался до 12-летней девочки, родители которой обвинили его в этом.

В отношении Миллера был отменен временный приказ о домогательствах после того, как девушка, которой сейчас 19 лет, заявила, что актер никогда не приставал к ней. Он поблагодарил суд за решение.

«Я стал прямой мишенью со стороны человека, который, как показали факты, был причастен к подобным манипулятивным и деструктивным действиям», — отметил Миллер.

Весной 2022 года Эзру Миллера дважды арестовали на Гавайях за хулиганство и домогательства. В начале лета актера обвинили в развращении несовершеннолетней, а также в похищении матери с тремя детьми, которым он якобы помог сбежать от домашнего насилия. Затем последовали обвинения в насилии, поставке наркотиков несовершеннолетней и краже со взломом.

В январе 2022 года Миллер частично признал вину в деле о краже со взломом.