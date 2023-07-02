Уилл Поултер настаивал на том, чтобы его взяли в сериал "Медведь"

Актер Уилл Поултер признался, что «буквально умолял» продюсеров «Медведя» взять его на роль во втором сезоне сериала. Его слова цитирует Variety.

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«Я позвонил им. Я буквально умолял быть в шоу. Я спросил, могу ли я встретиться с создателем сериала Крисом Сторером и сказал, что я большой поклонник многих его работ, но особенно «Медведя», — рассказал Поултер.

После звонка актеру предложили роль Луки. Поултер заявил, что участие в «Медведе» изменило его жизнь. По его словам, артист начал более уважительно относиться к работникам общественного питания и признал, что «все общество стоит на плечах людей из индустрии продуктов питания и напитков».

Первый сезон шоу на Hulu, созданный Сторером, рассказывает о шеф-поваре Кармен «Карми» Берзатто (Джереми Аллен Уайт), который возвращается в родной город, чтобы управлять семейным магазином итальянских сэндвичей с говядиной после самоубийства своего старшего брата. Первый сезон ресторанного драмеди остается одним из самых высокооцененных сериалов на Rotten Tomatoes. Его рейтинг — 100%.