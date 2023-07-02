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Актер Уилл Поултер настаивал на том, чтобы его взяли в сериал "Медведь"

Актер Уилл Поултер признался, что «буквально умолял» продюсеров «Медведя» взять его на роль во втором сезоне сериала. Его слова цитирует Variety.

Уилл Поултер настаивал на том, чтобы его взяли в сериал "Медведь"
© Газета.Ru

«Я позвонил им. Я буквально умолял быть в шоу. Я спросил, могу ли я встретиться с создателем сериала Крисом Сторером и сказал, что я большой поклонник многих его работ, но особенно «Медведя», — рассказал Поултер.

После звонка актеру предложили роль Луки. Поултер заявил, что участие в «Медведе» изменило его жизнь. По его словам, артист начал более уважительно относиться к работникам общественного питания и признал, что «все общество стоит на плечах людей из индустрии продуктов питания и напитков».

Первый сезон шоу на Hulu, созданный Сторером, рассказывает о шеф-поваре Кармен «Карми» Берзатто (Джереми Аллен Уайт), который возвращается в родной город, чтобы управлять семейным магазином итальянских сэндвичей с говядиной после самоубийства своего старшего брата. Первый сезон ресторанного драмеди остается одним из самых высокооцененных сериалов на Rotten Tomatoes. Его рейтинг — 100%.

Поултер появился в четвертом эпизоде второго сезона.

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