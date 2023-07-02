Леонид Якубович сыграл отца главной героини в фильме «Честный развод 3»

Известный телеведущий Леонид Якубович принял участие в продолжении кинофраншизы «Честный развод», сообщает kino.mail.ru. По сюжету он сыграл отца главной героини, режиссера Альберта Плехова, работающего в провинциальном театре. Свою дочь он не видел с четырех лет, но после того, как ее жизнь наладилась – появился. Однако цель у него - не только найти кровиночку, но и получить денежную помощь.

Последние 20 лет Плехов только и делал, что спал и видел, как поставить мюзикл «Алый цветок», для которого продумано все до мелочей: сценарий, актеры, декорации, музыка. Однако у города нет средств на эту постановку.

Режиссер пытается сам найти деньги на реализацию мюзикла, но из-за этого связывается с плохими и опасными людьми. Дочь, с которой герой давно не общается, — его последняя надежда. Альберт просит Милану и ее звездного мужа Гену помочь, но для начала придется наладить отношения, чтобы те ему поверили.