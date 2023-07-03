Актер театра драмы снялся в сериале «Тайна пропавшей деревни»

«В глухой российской деревушке Нижние Броды неожиданно пропадают все жители. При этом деньги, документы и скот остаются нетронутыми. Чтобы разобраться в ситуации, на место событий из Москвы прибывает независимая журналистка Татьяна Блок (Мария Горбань). Загадочное исчезновение людей — это шанс доказать, что ее зря уволили с телевидения и она способна снимать высококачественные расследовательские репортажи. Однако разобраться в череде мистических событий не так-то просто, ведь параллельно нужно учиться выживать в деревне, что для любительницы столичного лоска — та еще задача», - рассказали авторы.