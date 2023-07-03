Актер театра драмы снялся в сериале «Тайна пропавшей деревни»
Кроме Валерия Скорокосова, главные роли в сериале исполнили Мария Горбань и Филипп Ершов.
Актер Омского театра драмы Валерий Скорокосов снялся в сериале «Тайна пропавшей деревни». Сериал снят в жанре псевдодокументального журналистского расследования: с регулярными стендапами главной героини, интервью с очевидцами, живыми съемками на смартфон и экшн-камеру, а также без использования специально построенных декораций — съемки проходили в аутентичных деревенских локациях в Тверской области.
Главные роли в сериале исполнили Мария Горбань и Филипп Ершов.
«В глухой российской деревушке Нижние Броды неожиданно пропадают все жители. При этом деньги, документы и скот остаются нетронутыми. Чтобы разобраться в ситуации, на место событий из Москвы прибывает независимая журналистка Татьяна Блок (Мария Горбань). Загадочное исчезновение людей — это шанс доказать, что ее зря уволили с телевидения и она способна снимать высококачественные расследовательские репортажи. Однако разобраться в череде мистических событий не так-то просто, ведь параллельно нужно учиться выживать в деревне, что для любительницы столичного лоска — та еще задача», - рассказали авторы.
Валерий Скорокосов окончил Куйбышевский государственный институт культуры, затем долгое время работал во многих городах России. В том числе и в Омске. Пять лет с 1993 по 1998 год Валерий служил в Омском академическом театре драмы. Омичам знакомы его роли в спектаклях «Игрок», «Мещанская свадьба», «Маскарад», «На дне» и многие другие.
Коллеги драмтеатра с теплотой вспоминают совместные годы работы с Валерием: «Я с ним работал, очень хороший артист, прям обалденный», - делится Владислав Пузырников.
А с 1998 по 2004 года Валерий Скорокосов работал в Омском драматическом театре «Галерка». Сотрудники театра также с душой отзываются об актере. В «Галерке» зрителю знакомы роли Валерия в таких спектаклях, как «Утиная охота», «Касатка», «Лентяй» и другие.