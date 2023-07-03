Умер продюсер Турман — он получил «Оскар» за «Выпускника»

Издание Variety сообщило, что в возрасте 96 лет скончался американский продюсер Лоуренс Турман. За свою жизнь он успел поработать над многими фильмами, а за продюсирование ленты «Выпускник» мужчину номинировали на «Оскар».

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Причины смерти Турмана не разглашаются. Возможно, смерть наступила по естественным причинам. Продюсер ушёл из жизни 1 июля в своём доме в Лос-Анджелесе.