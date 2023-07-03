Сыгравший Ельцина в «Короне» Котенев признался, что мог не попасть в сериал

«Я приехал с рыбалки, постирал сумку, на балконе ее повесил, чтобы она высохла. А на следующий день мне надо идти в посольство, чтобы оформлять документы. И я не смог найти ни паспорт, ни вид на жительство. И тут я вспоминаю, что на рыбалку ездил. Все документы достаю, и они мокрые», — вспомнил Котенев. Однако актер не растерялся и все же решил пойти в посольство и предоставить документы.