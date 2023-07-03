Сыгравший Ельцина в «Короне» Котенев признался, что мог не попасть в сериал
Актер Анатолий Котенев рассказал о съемках в британском сериале «Корона» в программе «Однажды...» на НТВ.
По словам артиста, сыгравшего в сериале первого президента России Бориса Ельцина, он мог не попасть в сериал из-за случайности.
«Я приехал с рыбалки, постирал сумку, на балконе ее повесил, чтобы она высохла. А на следующий день мне надо идти в посольство, чтобы оформлять документы. И я не смог найти ни паспорт, ни вид на жительство. И тут я вспоминаю, что на рыбалку ездил. Все документы достаю, и они мокрые», — вспомнил Котенев. Однако актер не растерялся и все же решил пойти в посольство и предоставить документы.
«Если им надо, чтобы ты у них снимался, то они сами все документы подготовят», — отметил Котенев.
Актер сыграл Ельцина в пятом сезоне «Короны». Российская актриса Марина Шиманская присоединилась к актерскому составу и изобразила супругу Ельцина Наину. Премьера пятого сезона «Короны» состоялась 9 ноября на Netflix. Действие новых эпизодов разворачивается в 1990-е годы, сюжет затронул развод принца Чарльза (ныне — король Карл III) и принцессы Дианы.
Ранее актер Кирилл Кяро объяснил, почему не хочет работать с Никитой Михалковым.