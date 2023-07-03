Миккельсен назвал роли, которые бы никогда не сыграл в кино

«Быть милашкой — я действительно не нахожу это интересным. Мне не нравятся волосы, падающие на глаза. Это не я. А вот с неудачниками весело. Потому что мы их знаем», — заявил актер. Миккельсен заверил, что не против играть злодеев, но категорически не согласен представлять милых персонажей.