Том Круз: схожу на «Барби» и «Оппенгеймера» в первые же выходные

Актёр Том Круз рассказал, что в ближайшее время его ждёт как минимум несколько походов в кино. Кинодеятель отметил, что сперва сходит на «Оппенгеймера» Кристофера Нолана, а на следующий день его ждёт сеанс «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом.

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Я хочу посмотреть и «Барби», и «Оппенгеймера». Посмотрю их сразу же в стартовые выходные. В пятницу я сначала на «Оппенгеймера», а затем «Барби» в субботу.

Кроме того, Круз рассказал, в каком возрасте планирует завершить экшен-карьеру. По словам актёра, он хочет сниматься в фильмах как минимум до 80 лет и оставаться в такой же отличной форме, как и Харрисон Форд. Это значит, что Том не планирует отказываться от франшизы «Миссия: невыполнима» в ближайшие годы.