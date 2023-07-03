Юмористка рассказала о необычном предложении проводника в поезде

Популярная российская юмористка, стендап-комик Вера Котельникова поделилась историей о том, как однажды проводник поезда предложил ей стать содержанкой. О необычном случае она рассказала в выпуске шоу «Гуд Морнинг», выходящем на YouTube-канале блогерши Евгении Гришечкиной «Женя, давай!»

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Котельникова рассказала, что, будучи вожатой, сопровождала группу детей в поезде, когда они возвращались из лагеря. «Проводник, пожилой усатый дядя, подбивал ко мне клинья. (...) Он предлагал меня спонсировать. Снимать комнату в Москве», — вспомнила она.

Юмористка отметила, что взамен мужчина требовал от нее интимных встреч во время его нахождения в городе. Котельникова отказалась от такого предложения.

Вера Котельникова принимала участие в комедийной программе «Открытый микрофон» на канале ТНТ, а также вошла в шоу «Прожарка» на ТНТ4.