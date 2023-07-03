Дэниел Рэдклифф признался, что взял паузу в работе после рождения сына
Британский актер Дэниел Рэдклифф признался, что ему нравится проводить время с ребенком, родившимся в апреле, и проговорился, что они с партнершей Эрин Дрейк стали родителями мальчика. Своими впечатлениями от отцовства он поделился с журналистом Entertainment Tonight Дэнни Директо.
Говоря о том, что он чувствует после рождения ребенка, Рэдклифф сказал:
«Это прекрасно. Это безумно и напряженно, но он замечательный, и Эрин чудесная — и мне очень повезло, что это время я могу проводить с ним».
Актер признался, что всегда хотел взять паузу в работе, а это мало кому удается.
«Так что я как-то могу проводить с ним много времени, и это приятно», — отметил Рэдклифф.
Он добавил, что отныне будет тщательнее выбирать проекты из-за рождения сына.
«Мне правда очень нравится проводить с ним время, думаю, я буду по нему скучать, когда вернусь к работе в этом году. И я определенно стану более избирательным — не то, чтобы более избирательным, я всегда избирателен, но, возможно, я буду работать чуть поменьше в ближайшие несколько лет», — сказал актер.
О том, что Дэниел Рэдклифф и Эрин Дрейк стали родителям, сообщалось в конце апреля. Актер попал в объективы папарацци, когда вышел на улицу с коляской.