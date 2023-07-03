Рэдклифф признался, что взял паузу в работе после рождения сына

«Мне правда очень нравится проводить с ним время, думаю, я буду по нему скучать, когда вернусь к работе в этом году. И я определенно стану более избирательным — не то, чтобы более избирательным, я всегда избирателен, но, возможно, я буду работать чуть поменьше в ближайшие несколько лет», — сказал актер.