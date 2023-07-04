Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф раскрыл пол своего первенца

Дэниел поделился, что у него родился сын. Сейчас Рэдклифф наслаждается отцовством и считает, что ему повезло с наследником. Также актер назвал свою Эрин настоящей героиней.

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Актер признался, что будет скучать по ребенку, когда вернется к работе. После появления сына Дэниел решил меньше работать и больше времени проводить с семьей.

Поклонники вырахили обеспокоенность, что Рэдклифф оставит актерскую карьеру, хотя его премьеры расписаны вплоть до 2025 года.

Малыш появился на свет три месяца назад. Актер не раскрывал свой новый статус. Информацию, что Дэниел стал отцом раскрыли папарацци, которые засняли новоиспеченных родителей на прогулке с ребенком.