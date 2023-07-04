СМИ: Режиссер Александр Митта находится в реанимации в тяжелом состоянии

Госпитализированный вчера в Боткинскую больницу 90-летний советский и российский режиссер Александр Митта находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

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Об этом РИА Новости рассказал источник в медучреждении, уточняя, что кинематографист - в ясном сознании и дышит самостоятельно.

При этом сын Митты продолжает настаивать, что с его отцом "всё нормально" и он "проходит обследование".