СМИ: Режиссер Александр Митта находится в реанимации в тяжелом состоянии
Госпитализированный вчера в Боткинскую больницу 90-летний советский и российский режиссер Александр Митта находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.
Об этом РИА Новости рассказал источник в медучреждении, уточняя, что кинематографист - в ясном сознании и дышит самостоятельно.
При этом сын Митты продолжает настаивать, что с его отцом "всё нормально" и он "проходит обследование".
Ранее прошла информация, что постановщик десятка культовых лент частично парализован.