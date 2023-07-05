Людмила Поргина рассказала о страстном поцелуе с Янковским

«Олежка совершенно трогательный человек был. Он плохо запоминал текст. И я за него его заучивала, чтобы подсказать на сцене. Как-то, помню, он в панике шепчет: «Я все забыл». «Тогда давай целоваться», — предлагаю, — вспомнила Поргина. Артистка до сих пор помнит поцелуй с коллегой.