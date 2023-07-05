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Людмила Поргина рассказала о страстном поцелуе с Янковским

Актриса Людмила Поргина рассказала, как однажды страстно поцеловала Олега Янковского, чтобы избежать конфуза на сцене. Ее слова цитирует StarHit со ссылкой на «Караван историй».

Людмила Поргина рассказала о страстном поцелуе с Янковским
© Газета.ру

«Олежка совершенно трогательный человек был. Он плохо запоминал текст. И я за него его заучивала, чтобы подсказать на сцене. Как-то, помню, он в панике шепчет: «Я все забыл». «Тогда давай целоваться», — предлагаю, — вспомнила Поргина. Артистка до сих пор помнит поцелуй с коллегой.

По словам вдовы Николая Караченцова, именно благодаря Янковскому в «Ленком» попала Инна Чурикова. Именно актер привел Чурикову в театр.

«Эту удивительную актрису в наш театр привел Олег Янковский. Никогда не забуду этот день. Помню, идет она по коридору в невероятной красоты джинсах, жилеточке обтягивающей и маленькой шапочке», — поделилась Поргина.

В последний раз Олег Янковский выходил на сцену «Ленкома» в феврале 2009 года в спектакле «Женитьба». 20 мая 2009 года актер скончался в возрасте 65 лет в одной из московских клиник.

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