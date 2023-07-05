Людмила Поргина рассказала о страстном поцелуе с Янковским

Актриса Людмила Поргина рассказала, как однажды страстно поцеловала Олега Янковского, чтобы избежать конфуза на сцене. Ее слова цитирует StarHit со ссылкой на «Караван историй».
«Олежка совершенно трогательный человек был. Он плохо запоминал текст. И я за него его заучивала, чтобы подсказать на сцене. Как-то, помню, он в панике шепчет: «Я все забыл». «Тогда давай целоваться», — предлагаю, — вспомнила Поргина. Артистка до сих пор помнит поцелуй с коллегой.
По словам вдовы Николая Караченцова, именно благодаря Янковскому в «Ленком» попала Инна Чурикова. Именно актер привел Чурикову в театр.
«Эту удивительную актрису в наш театр привел Олег Янковский. Никогда не забуду этот день. Помню, идет она по коридору в невероятной красоты джинсах, жилеточке обтягивающей и маленькой шапочке», — поделилась Поргина.
В последний раз Олег Янковский выходил на сцену «Ленкома» в феврале 2009 года в спектакле «Женитьба». 20 мая 2009 года актер скончался в возрасте 65 лет в одной из московских клиник.