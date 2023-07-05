Сколько платили советским актерам за съемки в кино

Советские актеры казались небожителями, и если сейчас можно подписаться на кумира в соцсетях или же найти информацию в интернете, то раньше, увидеть артиста вне экрана удавалось далеко не каждому. Такой же тайной были и гонорары актеров.

Фото: Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

"Рамблер" рассказывает, какие гонорары были у актеров в Советском Союзе.

Видео дня

Средняя советская зарплата составляла 100-150 рублей, в поздние 1980-е платили больше, рабочий мог зарабатывать и 300 рублей, и 400 рублей в месяц. Актеры зарабатывали больше, поскольку у них были и гонорары, и зарплаты.

Так, еще в 1961 году были утверждены ставки зарплат актеров, которые действовали до распада СССР. Актеры были разделены на группы. К первой относились те, кто уже заслужил народное признание, их зарплата между съемками составляла 300 рублей, а во время съемок поднималась до 450 рублей. Актерам второй группы, которые исполняли главные роли, но образы получались значительными, а не выдающимися, как у актеров первой группы, платили между съемками 230 рублей, а во время съемок - 350 рублей. Соответственно, те, кто играл второстепенных персонажей и был не так любим и знаменит, зарабатывали меньше - их зарплаты были сопоставимы со средними по стране - 90 рублей между съемками и 120 рублей во время съемок.

Также актерам могли выплатить и разовое вознаграждение, если художественная и идеологическая ценность считались высокими - до двух тысяч рублей.

Были также и спецвыплаты, например, Светлане Светличной за знаменитую сцену в "Бриллиантовой руке" доплатили 46 рублей плюс гонорар 300 рублей. А вот после фильма ее практически перестали снимать и редко предлагали главные роли.

В целом женщинам платили меньше, чем мужчинам. Например, за роль Нины в "Кавказской пленнице" Наталья Варлей получила 1219 рублей, а гонорар Александра Демьяненко составил 5 220 рублей. Юрий Никулин получил 4238 рублей, Георгий Вицин - 3389 рублей, а Евгений Моргунов - 1979 рублей.