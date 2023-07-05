Рэдклифф не ждёт, что его пригласят сняться в сериале «Гарри Поттер»

Я понимаю, что они пытаются начать всё с чистого листа, и я уверен, что шоураннер захочет оставить в этом свой след и, вероятно, не захочет выяснять, как заполучить старого Гарри на эпизодическую роль. Так что я ни в коем случае не стремлюсь к этому. Но я желаю им, очевидно, всей удачи, и я очень рад, что этот факел передан.