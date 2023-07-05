Лили-Роуз Депп опубликовала фотографии со съемок сериала "Кумир"

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, Лили-Роуз, поделилась откровенными фотографиями со съемок сериала «Кумир». Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

23-летняя Лили-Роуз Депп отпраздновала окончание сериала «Кумир» и поблагодарила всех, кто принимал участие в съемках.

«Вот и закончился первый сезон «Кумира». Спасибо всем, кто смотрел, слушал, смеялся и плакал вместе с нами. Спасибо за самое дикое и самое прекрасное путешествие в моей жизни», — написала актриса.

На фотографиях со съемочной площадки дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради позировала в откровенных нарядах. На одном из фото актриса одета в прозрачное черное платье без белья, а на другом — в миниатюрный красный купальник.

В комментариях к посту подписчики осудили Лили-Роуз за то, что она прославляет сериал, вызвавший массу критики, как от зрителей, так и от профессионального киносообщества.

«Извини, Лили, но это шоу не то», «Надеюсь, всего один сезон. Вы с Дженни заслуживаете лучшего проекта». И, может быть, The Weeknd стоит заняться музыкой», «Это так плохо, я надеюсь, что они отменят шоу», — написали пользователи.