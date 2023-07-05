Лили-Роуз Депп опубликовала фотографии со съемок сериала "Кумир"

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, Лили-Роуз, поделилась откровенными фотографиями со съемок сериала «Кумир». Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
23-летняя Лили-Роуз Депп отпраздновала окончание сериала «Кумир» и поблагодарила всех, кто принимал участие в съемках.
«Вот и закончился первый сезон «Кумира». Спасибо всем, кто смотрел, слушал, смеялся и плакал вместе с нами. Спасибо за самое дикое и самое прекрасное путешествие в моей жизни», — написала актриса.
На фотографиях со съемочной площадки дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради позировала в откровенных нарядах. На одном из фото актриса одета в прозрачное черное платье без белья, а на другом — в миниатюрный красный купальник.
В комментариях к посту подписчики осудили Лили-Роуз за то, что она прославляет сериал, вызвавший массу критики, как от зрителей, так и от профессионального киносообщества.
«Извини, Лили, но это шоу не то», «Надеюсь, всего один сезон. Вы с Дженни заслуживаете лучшего проекта». И, может быть, The Weeknd стоит заняться музыкой», «Это так плохо, я надеюсь, что они отменят шоу», — написали пользователи.
«Кумир» — мини-сериал HBO (Max), мировая премьера которого состоялась на 76-м кинофестивале в Каннах. В центре истории — юная поп-звезда, переживающая кризис в карьере. Девушка знакомится с загадочным героем по имени Тедрос Тедрос (его сыграл музыкант The Weeknd), который обещает изменить всю ее жизнь, используя для этого насильственные методы.