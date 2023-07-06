Кяро извинился перед Михалковым и пожаловался на журналистов

В неловкую ситуацию попал 48-летний эстонский и российский актер кино и ТВ Кирилл Кяро. Артист известен по украинскому "Нюхачу", "Пассажирам", "Эпидемии".

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Как утверждает Кирилл, он стал жертвой "провокации журналистов" и к интервью с критическими высказываниями в адрес мэтров отечественного кино Никиты Михалкова и Карена Шахназарова "не имеет никакого отношения". Более того - про скандал Кяро узнал от друзей, рассказавших ему "о странных заголовках в в медиа".

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"Выход интервью со мной не обсуждался, я не знал о его подготовке. Мне не присылалась копия на визу. Наш разговор после интервью был о жизни, о кино. Там упоминались известные режиссеры, но только в уважительном ключе", - заявил Кяро в видео, выложенном в Сети.

"Я очень люблю фильмы Никиты Сергеевича и Карена Георгиевича. И мечтал сниматься у них. Прошу прощения у именитых режиссеров за то, что оказался с ними в одном информационном пространстве", - говорит Кяро, подчеркивая, что произошел казус не по его воле, "а благодаря журналистской недобросовестности, а может, и нечистоплотности".

Напомним суть. Несколько дней назад в СМИ начали активно цитировать реплики Кяро, где актер якобы заявлял, что не хочет работать с Михалковым из-за разницы во взглядах и что между ним и режиссером - "пропасть". При этом Кяро отмечал, что ему нравятся ранние ленты мэтра. Никита Сергеевич на всё это отреагировал с иронией.

Про Шахназарова цитируемые реплики были примерно в том же ключе: "Однажды меня пригласили поучаствовать в фильме Карена Шахназарова. Я пришел, пообщался с ним, посмотрел со стороны на то, как относится к нему его команда, весь этот церемониал, и понял, что это не мое, не живое", - приводил вероятные слова артиста "Собеседник".