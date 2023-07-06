Кяро извинился перед Михалковым и пожаловался на журналистов

Актер Кирилл Кяро извинился перед Никитой Михалковым и пожаловался на журналистов
В неловкую ситуацию попал 48-летний эстонский и российский актер кино и ТВ Кирилл Кяро. Артист известен по украинскому "Нюхачу", "Пассажирам", "Эпидемии".
Как утверждает Кирилл, он стал жертвой "провокации журналистов" и к интервью с критическими высказываниями в адрес мэтров отечественного кино Никиты Михалкова и Карена Шахназарова "не имеет никакого отношения". Более того - про скандал Кяро узнал от друзей, рассказавших ему "о странных заголовках в в медиа".
"Выход интервью со мной не обсуждался, я не знал о его подготовке. Мне не присылалась копия на визу. Наш разговор после интервью был о жизни, о кино. Там упоминались известные режиссеры, но только в уважительном ключе", - заявил Кяро в видео, выложенном в Сети.
"Я очень люблю фильмы Никиты Сергеевича и Карена Георгиевича. И мечтал сниматься у них. Прошу прощения у именитых режиссеров за то, что оказался с ними в одном информационном пространстве", - говорит Кяро, подчеркивая, что произошел казус не по его воле, "а благодаря журналистской недобросовестности, а может, и нечистоплотности".
Напомним суть. Несколько дней назад в СМИ начали активно цитировать реплики Кяро, где актер якобы заявлял, что не хочет работать с Михалковым из-за разницы во взглядах и что между ним и режиссером - "пропасть". При этом Кяро отмечал, что ему нравятся ранние ленты мэтра. Никита Сергеевич на всё это отреагировал с иронией.
Про Шахназарова цитируемые реплики были примерно в том же ключе: "Однажды меня пригласили поучаствовать в фильме Карена Шахназарова. Я пришел, пообщался с ним, посмотрел со стороны на то, как относится к нему его команда, весь этот церемониал, и понял, что это не мое, не живое", - приводил вероятные слова артиста "Собеседник".
По словам Кяро, на самом деле он просто полагает, что указанные режиссёры сейчас находятся на недосягаемом для него уровне, так что совместную работу он считает маловероятной.