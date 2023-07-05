Люк Эванс сыграет стюарда в пьесе о матери Елизаветы II

«Когда я прочитал сценарий, это заставило меня так громко захихикать. Это такая занимательная и радостная история об этих двух людях: королеве-матери, которая была знаменитой, но также и Билли. Он всегда был рядом и провел большую часть своей жизни, служа ей», — поделился Эванс.