Люк Эванс сыграет стюарда в пьесе о матери Елизаветы II
Актер Люк Эванс присоединился к пьесе «Бэкстейрс Билли». Об этом сообщает The Guardian.
Артист сыграет стюарда Уильяма Таллона, который служил британской королевской семье более полувека. Действие будет разворачиваться в 1979 году на фоне гражданских беспорядков. Центральными в сюжете будут взаимоотношения между королевой-матерью Елизаветой (матерью Елизаветы II) и Таллоном.
«Когда я прочитал сценарий, это заставило меня так громко захихикать. Это такая занимательная и радостная история об этих двух людях: королеве-матери, которая была знаменитой, но также и Билли. Он всегда был рядом и провел большую часть своей жизни, служа ей», — поделился Эванс.
Королеву-мать сыграет Пенелопа Уилтон, известная по сериалу «Аббатство Даунтон». Режиссером «Бэкстейрса Билли» выступит Майкл Грандидж, который познакомился с королевой-матерью и Таллон на приеме в 1997 году.
«Там была очень серьезная иерархия, когда один служил другому, но было невероятное уважение и глубина происходящего», — отметил Грандидж.