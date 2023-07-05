Дублера Чарли Кокса не взяли на съемки «Сорвиголовы» от Marvel

Я не сомневался, что меня позовут в перезапуск. Чарли просит взять меня во все проекты, над которыми он работает, и делает для этого всё возможное. И он несколько раз просил Marvel позвать меня, но мне в итоге даже не позвонили. Иронично, но никто из людей, работавших над сериалом для Netflix, так и не вернулся в перезапуск.