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Дублера Чарли Кокса из сериала «Сорвиголова» не взяли на съемки перезапуска от Marvel

Крис Брюстер, дублер Чарли Кокса в сериале «Сорвиголова» от Netflix, рассказал, что актер приглашал его на съемки перезапуска «Сорвиголовы» от Marvel. Однако студия ему даже не перезвонила, предпочтя ему другого человека.

Дублера Чарли Кокса не взяли на съемки «Сорвиголовы» от Marvel
© Чемпионат.com

Я не сомневался, что меня позовут в перезапуск. Чарли просит взять меня во все проекты, над которыми он работает, и делает для этого всё возможное. И он несколько раз просил Marvel позвать меня, но мне в итоге даже не позвонили. Иронично, но никто из людей, работавших над сериалом для Netflix, так и не вернулся в перезапуск.

Брюстер также раскритиковал Marvel за повсеместное использование компьютерной графики. По его мнению, студия уже превратила «Женщину-Халк» в «какой-то мультфильм», чего вряд ли сможет избежать сериал «Сорвиголова: Рождённый заново». Особенно дублёр опасается за качество драк, которые в шоу от Netflix были практически образцовыми.

Премьера «Сорвиголовы: Рождённый заново» должна состояться весной 2024 года. Однако недавно съёмки сериала приостановили из-за забастовки сценаристов, что может привести к задержке релиза.

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