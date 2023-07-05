Звезда сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк вышла из тюрьмы

Мэк была арестована ещё 20 апреля 2018 года по обвинению в сексуальной эксплуатации женщин и принуждении к труду. По данным следствия, после того как Мэк привлекала женщин в организацию, она начинала их шантажировать, принуждая к сексуальным отношениям с основателем NXIVM Китом Раньером. 30 июня 2021 года девушка была осуждена на три года тюрьмы за вербовку женщин в организацию и за другие преступления.