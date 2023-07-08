В каких фильмах снималась Жанна Фриске

Одна из самых красивых российских певиц, которую любили люди разных поколений. Жанна Фриске ушла из жизни слишком рано, но сделать успела очень много.

© Кадр из фильма "О чем говорят мужчины"

В день рождения артистки "Рамблер" вспоминает, в каких фильмах она снималась.

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Жанна Фриске родилась в Москве в 1974 году, артистические способности у нее проявились еще в детстве, но после окончания школы она задумала поступать на философский факультет МГУ. Попытка провалилась, и Жанна пошла учиться МосГУ, сначала на культуроведение, а затем на журналистику. Но окончить вуз не получилось.

Жанна Фриске успела поработать менеджером по продажам, прежде чем попала в группу "Блестящие". Причем сначала она была хореографом, а на сцену вышла не сразу. Ее сольный клип вышел, когда она еще была в составе группы, - в 2001 году. Из группы Жанна ушла в 2003 году, объявив об этом после возвращения со съемок шоу "Последний герой", в котором дошла до финала. Она много выступала, записывала песни, участвовала в телепроектах и даже снималась в кино.

Так, полноценные роли у Жанны Фриске были в фильмах Тимура Бекмамбетова по книгам Сергея Лукьяненко - "Ночной дозор" (2004) и "Дневной дозор" (2005), в которых она сыграла ведьму Алису Донникову. И если из первого фильма были вырезаны многие сцены на монтаже, то во втором у Жанны много экранного времени.

В фильме Клима Шипенко "Кто я?" Жанна Фриске сыграла актрису Анну Левитину. Фильм вышел в 2010 году, последним фильмом с участием Жанны Фриске стали "Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу", где она исполнила Елену Виленовну.

И конечно же, Жанна Фриске не раз появлялась в роли камео. Например, в фильмах "Красота требует…" (2008), "Новогодние сваты" (2010) и "О чем говорят мужчины" (2010). В последнем фильме Жанна появляется ненадолго, но роль получилась очень запоминающаяся.