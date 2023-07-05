Том Холланд рассказал об отношениях с Зендеей

Том Холланд любит Зендею ещё больше, чем мы! В понедельник в эпизоде подкаста Wondery Smartless, который ведут Джейсон Бейтман, Шон Хейс и Уилл Арнетт, Том Холаннд объяснил, почему ему с Зендеей очень хорошо вместе. Секрет их особых отношений? В понимании друг друга.

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«Мне повезло, что в моей жизни есть такая женщина, как Зендея. Интересно быть в романтических отношениях с кем-то, кто находится с тобой в одной лодке. Вы можете делиться своими переживаниями и подобными вещами, а это на вес золота», — сказал Том во время беседы.

В интервью BuzzFeed в прошлом месяце Холланд пошутил, что у него нет харизмы, но теперь он счастлив в отношениях и она ему не нужна. Позже в интервью Холланд рассказал, что Зендея нравилась ему ещё в детстве!