Умер актер фильма «Д'Артаньян и три мушкетера»

В возрасте 82 лет скончался актер и режиссер Алексей Кузнецов. Об этом стало известно из опубликованного на сайте театра имени Вахтангова сообщения.

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В Вахтанговском театре Кузнецов за 55 лет работы сыграл около пятидесяти ролей, в качестве сорежисера поработал над восьми спектаклями и самостоятельно поставил водевиль «Два часа в Париже с одним антрактом».