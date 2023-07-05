Умер актер фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» Алексей Кузнецов
В возрасте 82 лет скончался актер и режиссер Алексей Кузнецов. Об этом стало известно из опубликованного на сайте театра имени Вахтангова сообщения.
В Вахтанговском театре Кузнецов за 55 лет работы сыграл около пятидесяти ролей, в качестве сорежисера поработал над восьми спектаклями и самостоятельно поставил водевиль «Два часа в Париже с одним антрактом».
Играть в фильмах Кузнецов начал еще, когда был подростком. После ролей в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетера», «Зеленый огонек»,«Отцы и дети» его узнавала вся страна.