Линдси Шоу объяснила, почему ее уволили из «Милых обманщиц»

Актриса Линдси Шоу утверждает, что ее уволили из сериала «Милые обманщицы». Ее слова цитирует ET.

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По словам звезды, сыгравшей Пейдж Маккаллерс, подругу Эмили, плохая актерская игра не была причиной ее увольнения. В период съемок в проекте Шоу столкнулась с проблемами с наркотиками, которые в конечном итоге повлияли на ее работу.

«Меня вызвали в офис создательницы «Милых обманщиц». И она сказала мне: «Итак, мы тебя отпускаем», — вспомнила актриса. По словам Шоу, в тот момент автор сериала А. Марлин Кинг посоветовала ей поговорить с кем-нибудь, чтобы пережить увольнение.

«Это было, знаете, дикое время, и оно отчасти привело меня сюда, туда, где я сейчас. И к лучшему, к худшему», — отметила звезда.

34-летняя актриса призналась, что на протяжении съемок одного из сезона сериала употребляла наркотики. Персонаж Шоу выбыл из проекта в 5 сезоне 14 серии после переезда в Калифорнию для поступления в колледж.

Несмотря на то, что ее уволили из сериала, Шоу сказала, что благодарна сценаристам «Милых обманщиц» за то, что они вернули ее героиню в финальном сезоне «Милых обманщиц».