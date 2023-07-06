Актриса Линдси Шоу объяснила, почему ее уволили из «Милых обманщиц»
Актриса Линдси Шоу утверждает, что ее уволили из сериала «Милые обманщицы». Ее слова цитирует ET.
По словам звезды, сыгравшей Пейдж Маккаллерс, подругу Эмили, плохая актерская игра не была причиной ее увольнения. В период съемок в проекте Шоу столкнулась с проблемами с наркотиками, которые в конечном итоге повлияли на ее работу.
«Меня вызвали в офис создательницы «Милых обманщиц». И она сказала мне: «Итак, мы тебя отпускаем», — вспомнила актриса. По словам Шоу, в тот момент автор сериала А. Марлин Кинг посоветовала ей поговорить с кем-нибудь, чтобы пережить увольнение.
«Это было, знаете, дикое время, и оно отчасти привело меня сюда, туда, где я сейчас. И к лучшему, к худшему», — отметила звезда.
34-летняя актриса призналась, что на протяжении съемок одного из сезона сериала употребляла наркотики. Персонаж Шоу выбыл из проекта в 5 сезоне 14 серии после переезда в Калифорнию для поступления в колледж.
Несмотря на то, что ее уволили из сериала, Шоу сказала, что благодарна сценаристам «Милых обманщиц» за то, что они вернули ее героиню в финальном сезоне «Милых обманщиц».
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