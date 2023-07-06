Ксавье Долан намерен завершить карьеру

Режиссер Ксавье Долан заявил, что больше не намерен продолжать творческую карьеру. Его слова цитирует El Paris.

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«Я не понимаю, какой смысл рассказывать истории, когда все вокруг нас разваливается на части. Искусство бесполезно, а посвящать себя кино — пустая трата времени», — поделился 34-летний кинематографист.

По словам Долана, он расстроен провалом последних проектов. Режиссер отметил, что вкладывает в свои работы слишком много сил, чтобы потом испытывать подобное разочарование.

«Мне не хочется посвящать два года проекту, который почти никто не смотрит. Это заставляет меня задуматься, плохо ли я снимаю фильмы, и я знаю, что это не так», — отметил Долан.

Впервые об уходе из кино режиссер заявил в 2022 году. Тогда он рассказал, что планирует перестать заниматься производством фильмов и займется съемками рекламных роликов.

Ксавье Долан снял такие фильмы, как «Я убил свою маму», «Воображаемая любовь», «И все же Лоранс», «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована». Последней режиссерской работой стала лента «Ночь, когда Логан проснулся» в 2022 году.