Ксавье Долан намерен завершить карьеру

Режиссер Ксавье Долан заявил, что больше не намерен продолжать творческую карьеру. Его слова цитирует El Paris.
«Я не понимаю, какой смысл рассказывать истории, когда все вокруг нас разваливается на части. Искусство бесполезно, а посвящать себя кино — пустая трата времени», — поделился 34-летний кинематографист.
По словам Долана, он расстроен провалом последних проектов. Режиссер отметил, что вкладывает в свои работы слишком много сил, чтобы потом испытывать подобное разочарование.
«Мне не хочется посвящать два года проекту, который почти никто не смотрит. Это заставляет меня задуматься, плохо ли я снимаю фильмы, и я знаю, что это не так», — отметил Долан.
Впервые об уходе из кино режиссер заявил в 2022 году. Тогда он рассказал, что планирует перестать заниматься производством фильмов и займется съемками рекламных роликов.
Ксавье Долан снял такие фильмы, как «Я убил свою маму», «Воображаемая любовь», «И все же Лоранс», «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована». Последней режиссерской работой стала лента «Ночь, когда Логан проснулся» в 2022 году.
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