Звезда "Счастливы вместе" не уверена в успехе продолжения

"Я бы назвала возвращение "Букиных" настоящей авантюрой, мы возвращаемся спустя 10 лет, и, конечно, я очень этому рада. Правда, у меня есть некие опасения по поводу персонажей. Мы все сильно изменились, особенно я и Александр Якин, и я не знаю, понравятся ли зрителям такие взрослые, изменившиеся герои", - приводит слова Сагаловой NEWS.ru.