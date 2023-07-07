"Авантюра": звезда "Счастливы вместе" не уверена в успехе продолжения
Актриса Дарья Сагалова, игравшая Свету в комедийной мелодраме "Счастливы вместе", вернётся к этой роли в продолжении, которое получило название "Букины".
Сагалова очень рада возвращению популярного проекта, но при этом выражает обеспокоенность, не будучи уверенной в успехе рискованного предприятия.
"Я бы назвала возвращение "Букиных" настоящей авантюрой, мы возвращаемся спустя 10 лет, и, конечно, я очень этому рада. Правда, у меня есть некие опасения по поводу персонажей. Мы все сильно изменились, особенно я и Александр Якин, и я не знаю, понравятся ли зрителям такие взрослые, изменившиеся герои", - приводит слова Сагаловой NEWS.ru.
Она также добавила, что новый сериал, которым занимается Сарик Андреасян, "будет очень интересным", а её персонаж "удивит зрителя".
Помимо Сагаловой, к своим ролям вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева и Александр Якин. А вот Юлии Захаровой и Павла Савинкова в перезапуске не будет.