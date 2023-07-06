Блогер Дина Саева получила главную роль Эды в российской версии турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Об этом девушка сообщила в своем Telegram-канале.

Саева рассказала, что она прошла кастинг и была утверждена на главную роль, однако была вынуждена отказаться от проекта по личным причинам.

Блогер отметила, что "это был крутой опыт" и поделилась с подписчиками видео со съемок.