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Блогер Дина Саева получила главную роль в российской адаптации "Постучись в мою дверь"

Блогер Дина Саева получила главную роль Эды в российской версии турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Об этом девушка сообщила в своем Telegram-канале.

Саева рассказала, что она прошла кастинг и была утверждена на главную роль, однако была вынуждена отказаться от проекта по личным причинам.

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Блогер отметила, что "это был крутой опыт" и поделилась с подписчиками видео со съемок.

Имя актрисы, которая сыграет главную роль в проекте, пока не разглашается.

Ранее Соколовский подтвердил участие в ремейке "Постучись в мою дверь".

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