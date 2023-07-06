Том Круз не намерен прекращать сниматься во франшизе «Миссия невыполнима»

Актер Том Круз восхитился актерским мастерством Харрисона Форда в фильме «Индиана Джонс: Колесо судьбы». Его слова цитирует The Sydney Morning Herald.

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61-летний Круз заверил, что будет стремиться к тому, чтобы сниматься в кино, как 80-летний Форд. Он намерен продолжать съемки во франшизе «Миссия невыполнима» до 80 лет.

«Харрисон Форд — легенда. Надеюсь, что он все еще будет сниматься. У меня есть 20 лет, чтобы догнать его. Я намерен продолжать сниматься в фильмах «Миссия невыполнима», пока не доживу до его возраста», — заявил актер.

Трюки для предстоящей ленты «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» Круз выполнял без помощи каскадеров. Он показал видео исполнения опасного спуска с гор на парашюте. Актеру нужно было пролететь со скоростью 80 км/ч и приземлиться в конкретной точке, чтобы попасть в объектив камеры.

Трюк относится к спидглайдинг — экстремальному и гибридному виду спорта, сочетающего в себе элементы парапланеризма, парашютного спорта, а также горных лыж или сноуборда. «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» выйдет в мировой прокат 12 июля 2023 года.