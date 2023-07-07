Логинов высказался о возвращении к роли Гены в продолжении «Счастливы вместе»

Меня очень часто спрашивали, чем бы мог заниматься Гена Букин в 2023 году, каким бы он был. И скоро мы все узнаем ответ на этот вопрос! Скажу честно: на протяжении последних 10 лет мне казалось, что увидеть Букиных на экранах невозможно. По разным причинам: от занятости актёров до сложностей с переносом наших героев в текущую реальность. Но я рад, что такая возможность появилась.