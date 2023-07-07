Умер актер Коробов

На 61-м году жизни не стало актера Игоря Коробова . Об этом сообщили в пресс-службе Липецкого драмтеатра на Соколе.

— Наш театр понес невосполнимую утрату — ушел из жизни Игорь Коробов. Уход такого талантливого артиста является невосполнимой утратой для всей театральной жизни области. Мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким Игоря Коробова. Он оставил неизгладимый след в культуре и искусстве и будет навсегда жить в наших сердцах, — говорится в некрологе.

Актер начал свой творческий путь в 2003 году. С этого времени на его счету было множество ролей как в театре, так и в кино — он снялся в картинах «Парижане» и «Жила-была одна баба». Коробова неоднократно награждали региональные власти и Министерство культуры Российской Федерации.