Том Круз раскрыл, какой фильм посмотрит первым после премьеры «Барби» и «Оппенгеймера»
Американский актер Том Круз раскрыл, в каком порядке собирается посмотреть одни из главных кинорелизов 2023 года — биографический триллер Кристофера Нолана «Оппенгеймер» и романтическую комедию Греты Гервиг «Барби» (оба фильма выйдут в прокат 21 июля). Своими планами он поделился в разговоре с изданием The Sydney Morning Herald.
«Я хочу посмотреть и «Барби», и «Оппенгеймера». Я посмотрю оба [фильма] в премьерный уикенд. В пятницу я сначала посмотрю «Оппенгеймера», а потом в субботу «Барби», — сообщил Круз.
Сам актер в настоящий момент готовит к выпуску на большие экраны седьмую часть франшизы про спецагента Итана Ханта «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1». Старт проката фильма намечен на 14 июля.
Решение студий Universal и Warner Bros. выпустить «Оппенгеймера» и «Барби» в один день стало предметом многочисленных шуток среди поклонников кино. В соцсетях многие будущие зрители этих картин выразили намерение посмотреть обе ленты подряд.
«Оппенгеймер» — байопик американского физика и создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера. Его роль в ленте исполнил звезда криминального сериала «Острые козырьки» и хоррора «28 дней спустя» Киллиан Мерфи. Также в картине сыграли Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни — младший, Флоренс Пью, Гэри Олдмен, Рами Малек, Кеннет Брана и Джош Хартнетт.
Картина «Барби» расскажет о приключениях знаменитой куклы Барби и ее возлюбленного Кена, которых за несоответствие кукольным идеалам выгоняют из сказочного Барбиленда в реальный мир. В актерский состав ленты вошли Марго Робби, Райан Гослинг, Эмма Маккей, Симу Лю и другие.