Круз раскрыл, какой фильм посмотрит первым после премьеры «Барби»

Американский актер Том Круз раскрыл, в каком порядке собирается посмотреть одни из главных кинорелизов 2023 года — биографический триллер Кристофера Нолана «Оппенгеймер» и романтическую комедию Греты Гервиг «Барби» (оба фильма выйдут в прокат 21 июля). Своими планами он поделился в разговоре с изданием The Sydney Morning Herald.

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«Я хочу посмотреть и «Барби», и «Оппенгеймера». Я посмотрю оба [фильма] в премьерный уикенд. В пятницу я сначала посмотрю «Оппенгеймера», а потом в субботу «Барби», — сообщил Круз.

Сам актер в настоящий момент готовит к выпуску на большие экраны седьмую часть франшизы про спецагента Итана Ханта «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1». Старт проката фильма намечен на 14 июля.

Решение студий Universal и Warner Bros. выпустить «Оппенгеймера» и «Барби» в один день стало предметом многочисленных шуток среди поклонников кино. В соцсетях многие будущие зрители этих картин выразили намерение посмотреть обе ленты подряд.